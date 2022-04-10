الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى: موقفنا فى «ماريوبول» يمنحنا مزايا خلال الحوار مع روسيا

زيلينسكي
زيلينسكي

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مدينة "ماريوبول" على بحر أزوف بأنها "قلب الحرب الأوكرانية-الروسية".
وقال زيلينسكي- في مقابلة أوردتها وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد- إنه "كلما كان موقف أوكرانيا أقوى في ماريوبول، كان موقف أوكرانيا أقوى في الشرق، ما يمنح الجانب الأوكراني مزايا في الحوار مع روسيا الاتحادية".
وأضاف: أن "ماريوبول هي قلب هذه الحرب، نحن نقاتل. نحن أقوياء، وإذا توقفنا عن الضرب، سنكون في وضع أضعف، المدافعون عن المدينة هم أشخاص يصرفون انتباه جزء من قوات العدو".
وتابع: "إذا كان وضعنا ضعيفًا، فلن تحدث المحادثات لأن روسيا ستتخذ كل هذه الخطوات التي ستؤدي إلى العودة إلى تلك المدن التي حررناها الآن".

كييف روسيا الحوار مع روسيا ماريوبول الرئيس الأوكراني أوكرانيا

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