الرئيس الأوكرانى: موقفنا فى «ماريوبول» يمنحنا مزايا خلال الحوار مع روسيا

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مدينة "ماريوبول" على بحر أزوف بأنها "قلب الحرب الأوكرانية-الروسية".

وقال زيلينسكي- في مقابلة أوردتها وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد- إنه "كلما كان موقف أوكرانيا أقوى في ماريوبول، كان موقف أوكرانيا أقوى في الشرق، ما يمنح الجانب الأوكراني مزايا في الحوار مع روسيا الاتحادية".

وأضاف: أن "ماريوبول هي قلب هذه الحرب، نحن نقاتل. نحن أقوياء، وإذا توقفنا عن الضرب، سنكون في وضع أضعف، المدافعون عن المدينة هم أشخاص يصرفون انتباه جزء من قوات العدو".

وتابع: "إذا كان وضعنا ضعيفًا، فلن تحدث المحادثات لأن روسيا ستتخذ كل هذه الخطوات التي ستؤدي إلى العودة إلى تلك المدن التي حررناها الآن".