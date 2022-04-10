الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الغردقة وناسها».. عمل جديد للترويج السياحة في مصر للمرنمة كيرستينا كرم

كيرستينا كرم
كيرستينا كرم

كشفت المرنمة كيرستينا كرم عن أحدث أعمالها، والتي خصصتها لترويج السياحة المصرية في مدينة الغردقة، وقالت في تصريحات  خاصة  أن كلمات "الغردقة وناسها" كلمات لا تنبع الا من الوجدان لتعرف طريقها الى الوجدان لتداعب مشاعر وخيال الواقع، عندما يصبح حب الوطن وعبقرية المكان جزء من الإيمان الساكن فى جنبات قلب الفنان، وكما نقول من رحم المعاناة والآلام يولد الأمل وايضا من رحم الحب  يولد الإبداع.

و أوضحت كرستينا كرم أنها أرادت أن  تعبر عن ذلك في أحدث أعمالها، لاسيما وانها كانت قد طرحت مؤخرا عدة أغنيات للهدف نفسه، مثل "يا كل العالم اسمع" التى تحمل فيها رسالة محبة و سلام و تسامح و احترام الاختلاف، مضيفة هذا العمل ايضا انصب الحب مع الابداع فى بوتقة واحدة ليتجسد فى أغنية "الغردقة وناسها" كأول أغنية تعبر عن الغردقة ومعالمها . 

و أشارت إلى أن الغردقة واحدة من أشهر 25 وجهة سياحية فى العالم، يأتي اليها السائحون من كل بقاع الدنيا ومن أول وهلة يفكرون قبل مغادرتها فى تاريخ العودة مرة ثانية اليها ،هذا بالإضافة الى الجاليات الاجنبية التى تعيش فى مدينة الغردقة فى حب ووئام جنبا إلى جنب مع سكان الغردقة ،تتنفس الحب فيضفي على ملامحك ووجهك .
وتابعت تبلورت روح الشاعر الجميل ماجد ميخائيل مع ألحان الفنان المبدع مينا حليم على اوتار موسيقى الموزع الرائع بيتر فرح، و تسجيل و هندسة صوتية لمهندس الصوت الجميل إيهاب فايز و تصوير المخرج الرائع سامح ابراهيم و مساعد مصور،  مكياج جهاد صديق ، شعر كرستينا عياد، فنتج هذا العمل الرائع لمدينة الغردقة وفى نفس الوقت رسالة للسياحة الداخلية والخارجية عن مدينة الغردقة الهواء والشمس والشارع والبحر  وطيبة أناس يتعاملون مع السائح بفطرتهم الطبيعية.

كيرستينا كرم المطربة كيرستينا كرم كيرستينا كرم المغنية المرنمة كيرستينا كرم ترانيم كيرستينا كرم

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