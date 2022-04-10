الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل توفى بجرعة زائدة من المهدئات بسوهاج

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثة عامل توفى بجرعة زائدة من الحبوب المهدئة؛ لمروره بأزمة نفسية، نتيجة خلافات عائلية وأسرية، وتسليم الجثة لذويه.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول "محمد. هـ. م. ا"، 31 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز طما، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة غير معلومة.

وبالانتقال والفحص وسؤال كلٍ من شقيقه "مصطفى. هـ. م. ا"، 27 عامًا، سائق توك توك، وشقيقته "آمال. هـ. م. ا"، 42 عامًا، أفادا بقيام المذكور بتناول جرعة زائدة من أقراص مهدئة خاصة به أثناء تواجده بالمنزل، مما أدى لوفاته لمروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب، بسبب خلافات عائلية، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة في سوهاج جرعة زائد الجثه جثة خلافات عائلية

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وائل لطفي

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