إصابة 3 إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أُصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة جامبو على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي أمام مزارع دينا اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد إثر انقلاب سيارة بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبيّن إصابة كل من: "السيد محمد جميل 25 عام مقيم بمدينة طوخ مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، أحمد نبيل رزق 24 عام مقيم بمدينة طوخ مصاب يكدمات وسحجات وكسر في الساق اليمنى ونزيف في المخ، أحمد السيد علي 21 عام مقيم طوخ مصاب بكدمات وسحجات وكسر في الذراع اليسرى واشتباه نزيف في البطن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث والطريق يعمل بشكل طبيعي، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.