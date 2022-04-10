الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكاثوليكية» تبدأ صلوات «درب الصليب» استعدادا لأسبوع الآلام

الصليب
الصليب

ذكرت صفحة «إيبارشية المنيا كل يوم» على «فيس بوك» أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أقيمت صلوات درب الصليب بكاتدرائية يسوع الملك.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، كما شارك أيضًا أسرة خدمة التربية الدينية بالرعية.

ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة القمص بطرس يعقوب، راعي كنيسة العائلة المقدسة بالمنيا، أقيمت رحلة ترفيهية لأبناء وبنات المناولة الاحتفالية الرعية.

جاء ذلك بمشاركة الشماس الإكليريكي باسم جاد، والأخت سما، من راهبات قلب يسوع المصريات.

بدأ اليوم بالتعارف، تلاها عرض بعض المواهب، بالإضافة إلى الفقرة الروحية، والألعاب الترفيهية المتنوعة.

كما ذكرت «صفحة إيبارشية المنيا كل يوم» أن كنيسة العائلة المقدّسة بالمنيا، أقامت رحلة ترفيهية لأبناء وبنات المرحلة الابتدائية، بنشاط التربية الدينية بالرعية.

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