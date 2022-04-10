الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مسؤولو «المدارس الكاثوليكية» في مصر ينطلقون إلى روما في لقاء دولي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اجتمعت الأمانة الدولية للمدارس الكاثوليكية بروما، جاء ذلك بحضور السيد فيلب ريشار، الأمين العام الدولي، والسيد وبول بربار، مدير التعليم الدولي، والقمص أنطونيوس غطاس، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر، والنائب الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حضر أيضًا ممثل عن الدول الأوروبية، وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى ممثل عن الرهبانيات، وجنوب إفريقيا.

وشهد الاجتماع زيارة المسؤولين لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في العالم، بمناسبة مرور 70 عامًا لوجود الأمانة الدولية للمدارس الكاثوليكية.

وذكرت السيدة مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، أنه تحت رعاية وحضور الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، أقيمت فعاليات الرياضة الروحية، بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك في الفترة من الثالث وحتى الثامن من أبريل الجاري.

بدأت أيام الرياضة الروحية بصلاة القداس الإلهي، ثم فقرة الترانيم الروحية مع كورال أطفال الرعية "أم النور"، وكذلك "كورال العذراء والأم تريزا". دارت لقاءات رياضة الصوم المقدس حول بعض الشخصيات الكتابية.

أعطى لقاء اليوم الأول الأب بولس بباوي، الراعي المساعد بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة، الذي تحدث حول "شخصية بطرس الرسول"، فيما تكلم الأب متى عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا بالشرابية حول "شخصية إبراهيم".

ودار لقاء اليوم الثالث حول "شخصية إيليا النبي" مع الأب مخول فرحا، المفوض العام الرهبنة الكرملية بمصر، بينما ألقى محاضرة اليوم الرابع الأب عماد كميل اللعازري، أحد رعاة كنيسة مار جرجس المارونية بشبرا، الذي تحدث حول "شخصية أيوب النبي".

وفي اليوم الخامس، تكلم الأب يوسف عبد النور اليسوعي، من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر حول "شخصية داود النبي". واختتمت الرياضة الروحية بلقاء مع الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة حول "شخصية بولس الرسول".

لمدارس الكاثوليكية بمصر مدير التعليم الدولي القمص أنطونيوس غطاس الأمانة الدولية للمدارس الكاثوليكية الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر

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