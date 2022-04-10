الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام عراقية تكشف تطورات تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس

العراق
العراق

كسفت وسائل إعلام عراقية، اليوم، عن تطورات الوضع في البلاد والانسداد السياسي حول تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية العراقية بعد انتهاء مهلة التصويت في البرلمان العراقي. 

مبادرة الإطار التنسيقي 

وبدوره، أكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، الأحد، أن مبادرة الإطار التنسيقي الشيعي تم تسليمها لجميع القوى السياسية عن طريق وفود من داخل الإطار بهدف الخروج من الأزمة الراهنة وتكوين الكتلة الأكبر، لافتًا إلى أن المبادرة تشمل الجميع بما فيها الكتلة الصدرية.

وقال «الركابي» إن الإطار التنسيقي تقدم بمبادرة من أجل الخروج من الانسداد السياسي الراهن، حيث ستطرح هذه المبادرة على جميع القوى السياسية لغرض حلحلة الأمور.

وأضاف أن المبادرة تسلم لباقي القوى عن طريق وفود من «الإطار» تذهب لباقي الكتل، فضلًا عن إجراء الحوارات حول أبرز الفقرات والنقاط الواردة في المبادرة، بحيث يتم الرد عليها في نفس الوقت أو خلال مدة محددة.

وأوضح أن مبادرة الإطار موجهة لجميع القوى ومن ضمنها التيار الصدري، حيث يطمح بأن تلقى مبادرته قبولًا من باقي الأطراف، للمضي بالعملية السياسية وتحقيق الكتلة الشيعية الأكبر التي ينبثق منها رئيس الوزراء.

العراق انتخاب الرئيس مهلة التصويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

بدء تطبيق إجراءات جديدة لدخول مصر فى المطارات

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

«الإحصاء» يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى.. والسبب «اللحوم» و«الحبوب»

أين المحافظون اليوم؟.. متابعة ضبط الأسعار فى أسواق الغربية.. ورفع مخلفات بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

«المركزى» الإسرائيلى يسعى لتعزيز مجالس إدارات البنوك التجارية

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين