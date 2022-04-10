وسائل إعلام عراقية تكشف تطورات تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس

كسفت وسائل إعلام عراقية، اليوم، عن تطورات الوضع في البلاد والانسداد السياسي حول تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية العراقية بعد انتهاء مهلة التصويت في البرلمان العراقي.

مبادرة الإطار التنسيقي

وبدوره، أكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، الأحد، أن مبادرة الإطار التنسيقي الشيعي تم تسليمها لجميع القوى السياسية عن طريق وفود من داخل الإطار بهدف الخروج من الأزمة الراهنة وتكوين الكتلة الأكبر، لافتًا إلى أن المبادرة تشمل الجميع بما فيها الكتلة الصدرية.

وقال «الركابي» إن الإطار التنسيقي تقدم بمبادرة من أجل الخروج من الانسداد السياسي الراهن، حيث ستطرح هذه المبادرة على جميع القوى السياسية لغرض حلحلة الأمور.

وأضاف أن المبادرة تسلم لباقي القوى عن طريق وفود من «الإطار» تذهب لباقي الكتل، فضلًا عن إجراء الحوارات حول أبرز الفقرات والنقاط الواردة في المبادرة، بحيث يتم الرد عليها في نفس الوقت أو خلال مدة محددة.

وأوضح أن مبادرة الإطار موجهة لجميع القوى ومن ضمنها التيار الصدري، حيث يطمح بأن تلقى مبادرته قبولًا من باقي الأطراف، للمضي بالعملية السياسية وتحقيق الكتلة الشيعية الأكبر التي ينبثق منها رئيس الوزراء.