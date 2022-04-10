الاستعلام عن صحة المصابين فى حادث تصادم بقنا

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأحد، بالاستعلام عن صحة مصابين في حادث تصادم سيارة مع أتوبيس على طريق "قنا- سوهاج" بناحية الكيلو 30، وتم الدفع بسيارتين إسعاف ونقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شخصين في حادث تصادم سيارة مع أتوبيس على طريق "قنا- سوهاج" بناحية الكيلو 30، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة عبدالعاطي علي، 32 عامًا، بكسر في الذراع، وسعيد محمد، 44 عامًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.