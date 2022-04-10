الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن صحة المصابين فى حادث تصادم بقنا

حادث تصادم بقنا
حادث تصادم بقنا

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأحد، بالاستعلام عن صحة مصابين في حادث تصادم سيارة مع أتوبيس على طريق "قنا- سوهاج" بناحية الكيلو 30، وتم الدفع بسيارتين إسعاف ونقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شخصين في حادث تصادم سيارة مع أتوبيس على طريق "قنا- سوهاج" بناحية الكيلو 30، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة عبدالعاطي علي، 32 عامًا، بكسر في الذراع، وسعيد محمد، 44 عامًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

النيابة العامة في قنا حادث تصادم سيارة صحة مصابين الاستعلام

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