الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يجري زيارة رعوية لشعب كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين

إبراهيم إسحق
إبراهيم إسحق

زار البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، و كان في استقبال غبطته الأب ماجد مؤنس، راعي الكنيسة، حيث ترأس الأب البطريرك صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لتأسيس الكنيسة، بمشاركة الأب الراعي، والشماس الإكليريكي بطرس دوس، كما منح صاحب الغبطة بعض شمامسة الكنيسة درجتي المرتل، والقارئ.

وقبل كلمة العظة، رحب الأب الراعي بالبطريرك، مقدمًا له خالص الشكر على حضوره في هذا اليوم، ثم أعطى الأب البطريرك كلمة العظة، التي قدم فيها التهنئة لشعب الرعية، بمناسبة الذكرى التانية لتأسيس كنيستهم، كما قدم الشكر والتقدير للأب ماجد، لمجهوداته في خدمة الكنيسة، واختتمت الصلاة بالبركة الرسولية الختامية للحاضرين من غبطة البطريرك.

و تلا القداس الإلهي، اجتماع أبوي بين صاحب الغبطة، وشعب الرعية، للاطمئنان على أحوالهم، كما تفقد الأنشطة الرعوية بالكنيسة، واختتمت الزيارة بصلاة درب الصليب، بمشاركة الأب الراعي، والشماس بطرس دوس.

هذا وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد  إحدى مباني الأرش "ورشة بدر"، التابعة للإيبارشية، بجميع أقسامها.

جاء ذلك في إطار حرص نيافة الأنبا باسيليوس على متابعة سير الخدمة، بجميع المباني الخدمية بالإيبارشية، حيث تضمن اللقاء حوارًا أبويًا بينه وبين مسؤولي وأعضاء المبنى، حيث استمع نيافته إلى آرائهم ومقترحاتهم.

تلا ذلك، كلمة تشجيعية من الأب المطران للحاضرين، مقدمًا لهم الشكر على جميع ما يقدمونه لخدمة ذوي الهمم بالإيبارشية. واختتم اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من الأنبا باسيليوس للحاضرين، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.

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