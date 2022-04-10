اليوم.. «محلية النواب» تناقش إجراءات تطوير وتحديث مواقف سيارات الأجرة و«السرفيس»

تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من الموضوعات وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

وتعقد اللجنة اجتماعا، اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلًا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

كما تعقد اللجنة، غدا الاثنين، اجتماعا لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة.