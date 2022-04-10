الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مشروع قانون فى الكونجرس الأمريكى بمنع تمويل «أمنستى»

الكونجرس الأمريكى
الكونجرس الأمريكى

قدم ريك سكوت، ومايك براون، عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري،  مشروع قانون للكونجرس، لمنع منظمة العفو الدولية "أمنستي" من تلقي تمويل فيدرالي أمريكي، ردا على تقريرها الأخير، الذي اتهم إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.

وشن عضو الكونجرس الأمريكى سكوت في بيان له، هجوما على منظمة العفو الدولية واتهمها بمعادية السامية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا صباح اليوم الأحد.

وقال سكوت "لا يجوز تحت أي ظرف أن تدعم دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين هذه المنظمة أو أي منظمة تعمل باستمرار ضد حليفتنا إسرائيل".

كما هاجم سكوت مدير منظمة العفو في الولايات المتحدة الأمريكية بول أوبراي، على تصريحات صحفية قال فيها، إنه "يعارض فكرة الحفاظ على إسرائيل كدولة للشعب اليهودي".

وفى فبراير الماضى، رحبت جامعة الدول العربية بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) وكشفت فيه عن نظام هيمنة وحشي وفصل عنصري، وجريمة ضد الإنسانية، تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بهدف تسليط الضوء على أبرز انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال عام 2021.

وأشاد السفير أبو علي، بتقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي يمثل وثيقة دولية قانونية مهمة خاصةً في هذا الظرف الأكثر إلحاحاً، وفي ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تصاعدت وتيرتها بشكل خطير خلال العام 2021 بالمقارنة بالعام الذي سبقه.

ووصف "أبوعلي " التقرير بأنه "هام جدا" حيث يعد بمثابة شهادة جديدة لتعرية حقيقة منظومة الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها التنفيذية، والتي تمارس جريمة التمييز والفصل العنصري إلى جانب التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، اذ ما يزال يتعرض لجرائم القتل وهدم البيوت، والاستيلاء على الممتلكات وتوسيع المستوطنات، والسطو على المياه والثروات وجميع مقدرات الشعب الفلسطيني.

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