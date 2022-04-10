شهدت أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد 10-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك الحكومية والاستثمارية استقرارا ملحوظا خلال فترة التعاملات الصباحية في أول أيام العمل الرسمية عقب إجازة البنوك، حيث بلغ سعر الدولار 18,34 جنيه بنفس معدل أسعار صرف نهاية تعاملات الأمس، فى ظل استمرار معدلات الشراء الطبيعية وثبات الاحتياطى النقدي رغم إعلان البنك المركزي المصري عن انخفاص ملحوظ خلال الشهر الماضي.



أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد 10-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع



بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات أسعار الدولار للشراء في البنك المركزي المصري عند 18,28 جنيه وجاء سعر البيع 18,38 جنيه لليوم الثالث بنفس المعدل.



أسعار الدولار في مصر في البنك الأهلي للشراء والبيع

كذلك باغت أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك الأهلي المصري18,27 جنيه والبيع 18,37 جنيه.

وأيضا جاءت أسعار الدولار للشراء في بنك مصر 18,27 جنيه والبيع 18,37 جنيه.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك القاهرة 18,27 جنيه بينما بلغ سعر البيع 18,38 جنيه.

أسعار الدولار فى مصر مقابل الجنيه في البنوك الخاصة

كما استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك الإسكندرية عند 18,26 جنيه وجاء سعر البيع 18,27 جنيه.



سعر الدولار مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي

فى السياق، سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء فى مصرف أبوظبي الإسلامي 18,28 جنيه وجاء سعر البيع 18,39 جنيه بأعلى سعر في السوق المصرفي.

أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

كما جاء سعر الدولار للشراء في بنوك الكويت الوطنى والتنمية الصناعية والعربى الأفريقى الدولى 18,28 جنيه وجاء سعر البيع 18,38 جنيه.



كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى الأهلى اليوناني 18,34 جنيه وجاء سعر البيع 18,38 جنيه وهو أعلى معدل للشراء اليوم.



أسعار الدولار فى السوق المصرفي

وجاء سعر الدولار للشراء في التعمير والاسكان 18,21 جنيه بينما بلغ سعر الدولار للبيع 18,33 جنيه.

وأيضا جاءت أسعار الدولار للشراء في بنك قناة السويس 18,28 جنيه والبيع 18,38 جنيه.



سعر صرف الدولار فى CIB للشراء والبيع

كما بلغت أسعار الدولار للشراء في التجاري الدولي 18,22 جنيه وجاء سعر البيع 18,32 جنيه.