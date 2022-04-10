الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد 10-4-2022

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

شهدت أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد 10-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك الحكومية والاستثمارية استقرارا ملحوظا خلال فترة التعاملات الصباحية في أول أيام العمل الرسمية عقب إجازة البنوك، حيث بلغ سعر الدولار 18,34 جنيه بنفس معدل أسعار صرف نهاية تعاملات الأمس، فى ظل استمرار معدلات الشراء الطبيعية وثبات الاحتياطى النقدي رغم إعلان البنك المركزي المصري عن انخفاص ملحوظ خلال الشهر الماضي.


أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد 10-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع


بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات أسعار الدولار للشراء في البنك المركزي المصري عند 18,28 جنيه وجاء سعر البيع 18,38 جنيه لليوم الثالث بنفس المعدل.


أسعار الدولار في مصر في البنك الأهلي للشراء والبيع

كذلك باغت أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك الأهلي المصري18,27 جنيه والبيع 18,37 جنيه.

وأيضا جاءت أسعار الدولار للشراء في بنك مصر 18,27 جنيه والبيع 18,37 جنيه.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك القاهرة 18,27 جنيه بينما بلغ سعر البيع 18,38 جنيه.

 

أسعار الدولار فى مصر مقابل الجنيه في البنوك الخاصة
كما استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك الإسكندرية عند 18,26 جنيه وجاء سعر البيع 18,27 جنيه.


سعر الدولار مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي
فى السياق، سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء فى مصرف أبوظبي الإسلامي 18,28 جنيه وجاء سعر البيع 18,39 جنيه بأعلى سعر في السوق المصرفي.

 

أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

كما جاء سعر الدولار للشراء في بنوك الكويت الوطنى والتنمية الصناعية والعربى الأفريقى الدولى 18,28 جنيه وجاء سعر البيع 18,38 جنيه.


كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى الأهلى اليوناني 18,34 جنيه وجاء سعر البيع 18,38 جنيه وهو أعلى معدل للشراء اليوم.


أسعار الدولار فى السوق المصرفي
وجاء سعر الدولار للشراء في التعمير والاسكان 18,21 جنيه بينما بلغ سعر الدولار للبيع 18,33 جنيه.

وأيضا جاءت أسعار الدولار للشراء في بنك قناة السويس 18,28 جنيه والبيع 18,38 جنيه.


سعر صرف الدولار فى CIB للشراء والبيع

كما بلغت أسعار الدولار للشراء في التجاري الدولي 18,22 جنيه وجاء سعر البيع 18,32 جنيه.

أسعار الدولار فى مصر اليوم أسعار الدولار في مصر أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد 10-4-2022 أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد 10-4-2022 مقابل الجنيه أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد 10-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع مقابل الجنيه للشراء والبيع الدولار في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا 2022

أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد 10-4-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

مسئول فلسطينى لبوجدانوف: لا ينبغى أن تربح واشنطن فى حرب هيمنتها على العالم