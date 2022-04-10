الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: تيسير إجراءات الأسر البديلة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل (انفوجراف)

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، انه تم تطوير مشروع قانون استراتيجية متكاملة للرعاية البديلة تؤيد فيها التوسع في منظومة الكفالة وتيسير إجراءاتها للأسر البديلة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

 

الألف يوم الأولى من الحياة 

وأوضحت فى انفوجراف عبر موقعها الإلكتروني، أن برنامج الألف يوم الأولى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية السيدات الحوامل في مرحلة الحمل، للاطمئنان على صحتها وصحة طفلها وتستمر رعايتها لما بعد الولادة لمدة ١٠٠٠ يوم الأولى في حياة الطفل.

 

اما عن كيفية الحصول على الخدمة، أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن السيدة الحامل تتوجه منذ بداية الحمل إلى أقرب وحدة صحية لمحل إقامتها للمتابعة.

 

إجراءات الحصول على الخدمة

-صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
-صورة عقد الزواج (في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة).
-صورة قسيمة الطلاق (في حال التقدم من سيدة مطلقة).
-شهادة وفاة الزوج (في حال التقدم من قبل سيدة أرملة).
-صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.
-صورة المؤهل الدراسي.
-شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.
-كافة المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب مثل (شهادات ميلاد الأبناء المميكنة "إن وجد" بيان بالممتلكات، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الأخرى، بيان بالمسكن (فاتورة كهرباء أو صورة ملكية/ عقد الإيجار، صورة بطاقة الرقم القومي للضامنين).

 

واكدت وزارة التضامن الاجتماعي، انه تم توفير الخط الساخن 16439 لتلقى الاستفسارات حول كفالة الأطفال.

 

الاسر البديلة 

جدير بالذكر، ان​ نظام الأسر البديلة الذي بدأته الوزارة عام 1959 يعمل على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولى النسب بأسر يتم إختيارها وفقاً لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

انفوجراف
انفوجراف
انفوجراف
انفوجراف
التضامن الاجتماعي وزارة التضامن بطاقة الرقم القومي صحيفة الحالة الجنائية استراتيجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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