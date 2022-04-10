إصابات كورونا العالمية تتجاوز 495.64 مليون حالة

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 495.64 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و570282.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 986318 - 80385251

الهند 521656 - 43034217

البرازيل 661122 - 30123963

فرنسا 143017 - 26188872

ألمانيا 131565 - 22484959

المملكة المتحدة 169759 - 21549830

روسيا 777977 - 17969431

إيطاليا 160546 - 15173707

كوريا الجنوبية 19092 - 15169260

تركيا 98154 - 14904081



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



40 - العراق 25183 - 2321630

45 ‬‬‬‬- الأردن 14048 - 1694216

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.