إصابات كورونا العالمية تتجاوز 495.64 مليون حالة
أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 495.64 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و570282.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 986318 - 80385251
الهند 521656 - 43034217
البرازيل 661122 - 30123963
فرنسا 143017 - 26188872
ألمانيا 131565 - 22484959
المملكة المتحدة 169759 - 21549830
روسيا 777977 - 17969431
إيطاليا 160546 - 15173707
كوريا الجنوبية 19092 - 15169260
تركيا 98154 - 14904081
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
40 - العراق 25183 - 2321630
45 - الأردن 14048 - 1694216
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.