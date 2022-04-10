«كواليس الاختيار 3».. أمير المصرى يشارك صورته مع ياسر جلال عبر «إنستجرام»

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، جرائم الإخوان في أحداث الاتحادية بتدبير خيرت الشاطر نائب مرشد الإرهابية، بعدما أصدر مرسي الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، كما عرضت الحلقة استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف.

وشارك الفنان أمير المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" صورة جمعته بالفنان ياسر جلال من كواليس عمل مسلسل الاختيار 3 - القرار.

وظهر الفنان ياسر جلال، والذي جسد شخصية الفريق أول عبد الفتاح السيسي خلال هذه الأحداث التي مرت بها البلاد آنذاك، وتفاعل روّاد السوشيال ميديا مع صورة الفنان أمير المصري الذي يجسد أحد الشباب الثوري في المسلسل.



الاختيار 3 - القرار

وقررت القناة العارضة، أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوميًا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًِا، والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA أيضًا.

يشارك في ملحمة "الاختيار 3"، عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.