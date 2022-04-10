«الدفاع الروسية»: كييف تحتجز 77 سفينة تجارية من 18 دولة فى الموانئ الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات كييف احتجزت 77 سفينة تجارية أجنبية من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية، تحت تهديد قصفها وخطر الألغام البحرية التي زرعتها.



وقال رئيس المركز الوطني الروسي لمراقبة الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن 77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية، مشيرا إلى أن تهديد القصف وخطر الألغام الكبير الذي زرعته كييف في مياهها الداخلية والإقليمية، لا يسمح للسفن بالملاحة بأمان والخروج إلى عرض البحر".



وأوضح أن القوات الروسية تفتح ممرا بحريا إنسانيا بشكل يومي من الساعة 8:00 حتى الساعة 19:00، (بتوقيت موسكو)، وهو ممر آمن في اتجاه الجنوب الغربي من مياه أوكرانيا الإقليمية.



جدير بالذكر أن البحرية الروسية قامت سابقا بإزالة حقول الألغام في بعض المناطق وتحييد بعض الألغام العائمة في عرض البحر لتفسح المجال أمام الملاحة البحرية الآمنة في البحر الأسود.