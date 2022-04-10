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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الأحد 10-4-2022

أسعار اليورو
أسعار اليورو

يواصل سعر اليورو الأوروبي استقراره خلال المعاملات الصباحية في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 10-4-2022،  وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 10-4-2022

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 20.11 جنيه للشراء و20.26 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 20.08  للشراء و20.34 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 20.08 جنيه للشراء و20.34 جنيه للبيع.

وحقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 20.10 للشراء و20.34 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامى سجل سعر اليورو 20.36 للشراء و20.48 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك البركة عند سعر 20.10 جنيه للشراء و 20.34 جنيه للبيع،  وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 20.09 جنيه للشراء، و20.34 جنيه للبيع.

واليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطن تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.

الاتحاد بنك الاسكندرية البنك المركزي البنك المركزي المصري إسكندرية البنك التجاري الدولي المصرف المتحد بنك الاهلي المصري اليورو مقابل الجنيه

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