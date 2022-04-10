الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 8| أول طلب لـ«العايقة» بعدما وقع «بطلان» في حبها

جزيرة غمام
جزيرة غمام

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة الثامنة الكثير من التفاصيل الشيقة.

ووسط مشاهد الحلقة الثامنة تألقت الفنانة مي عز الدين، فى دور «العايقة سندس» الذي تقدمه بالمسلسل، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى جزيرة غمام لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب بمحاولات التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وتارة أخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

وخلال مشاهد الحلقة استطاع البطلان "محمود البزاوي" أن يقنع كبير الجزيرة الحاج عجمي أن يوافق على بقاء العايقة وخلدون في الجزيرة.

وقال خلدون «طارق لطفي»: «على قد لحافك مد رجليك، الراجل عمل اللي عليه وزيادة كمان عايزاه يأخد الإذن بالبناء، لا دا كتير»، ليرد «البطلان»: «أدوني شوية وقت وأخلي الحاج عجمي يوافق».

طاقم العمل

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

جزيرة غمام العايقة سندس مي عز الدين محمود البزاوي طارق لطفي قناة الحياة

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