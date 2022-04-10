الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 8| «داعش والتمويل».. المخابرات العامة تحاول اختراق التنظيم مُجددًا

العائدون
العائدون

انتهت منذ قليل، الحلقة الثامنة من مسلسل “العائدون”، والذي يوثق جهود جهاز المخابرات العامة لمواجهة مخططات الجماعة الإرهابية وتنظيم داعش لإشعال الفوضى والعنف داخل الدول العربية وتحديدًا مصر في اتجاه تحقيق مخطط الشرق الأوسط الجديد.

وخلال الحلقة الثامنة من المسلسل تتابع أجهزة الأمن المصرية جهودها لكشف مخططات تنظيم داعش الإرهابي داخل مصر، ونرصد لكم في السطور التالية ملخص أحداث الحلقة: 

  • الجماعات الإرهابية تنجح في تجنيد عددٍ كبير من الشباب بعد استغلال حاجتهم المالية.
  • الأمن الوطني يُحذر من تسلل عناصر تنظيم داعش إلى مصر بعد تراجع قوتهم في الدول التي سيطروا عليها.
  • ضباط المخابرات العامة تواصل تتبع العناصر الإرهابية لإحباط محاولات زرع خلاياها النائمة داخل مصر.
  • ضباط المخابرات العامة يواصلون التخطيط لتجنيد أحد أفراد تنظيم داعش.
  • اكتشاف طريقة حصول تنظيم داعش على التمويل حيث تبين أنها تنقل من خلال سيارات “هيئة الإغاثة”.
  • شركات تابعة لدول أجنبية تسعى لإنتاج أفلام تحريضية ضد مصر .

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020 ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

ويعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية، والتي يمكن متابعة المسلسل من خلالها في أي وقت من الأوقات، وكذلك في وقت العرض دون كشاهدة اعلانات.

الأمن الوطني تمويل المخابرات أبطال مسلسل العائدون رمضان 2022 أحداث الحلقة السادسة من مسلسل العائدون

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وائل لطفي

عام الحزن في مصر

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