السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن ضحايا حادث تصادم سيارتين فى الإسكندرية

تصادم
تصادم

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، بالتصريح بدفن ضحايا حادث تصادم سيارتين «ميكروباص»، أمام باب 50 بميناء الإسكندرية، وتسليم الجثث لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن صحة المصابين.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، غرب الإسكندرية، يفيد بوجود حادث تصادم بين سيارتين أمام باب 50، لميناء الإسكندرية، ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور، انتقل ضباط القسم وضباط المرور رفقة سبع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص، تصادم سيارتين ميكروباص، إحداهما صغيرة الحجم «تمناية»، قبل لحظات من موعد الإفطار، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى «جمال حمادة» لتلقى العلاج اللازم، وهم إيمان محمود حسن، 40 سنة، مقيمة بمنطقة قبارى، مصابة بكسر فى الحوض، وإلهام حسن حمد الله، 25 سنة، قبارى، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، وأيمن محمد جاد، 50 سنة، مقيم بزاوية عبد القادر، كسر بالذراع اليمنى، وأحمد عباس عيسى، 53 سنة، زاوية عبد القادر، كسر بالحوض، ومينا عيد شاكر، 30 سنة، مصاب بكسر فى الضلوع والفقرات الظهرية، ومحمد نشأت عبد الجواد، 20 سنة، مصاب بكسر فى الضلوع وكدمات بالوجه والرأس، وحسب الله أحمد عبد الرحيم، 40 سنة، مصاب بكسر فى الضلوع والحوض، والسيد محمد السيد أحمد، 47 سنة، مصاب بكسر مضاعف فى الذراع والساعد الأيمن، وجروح بالرأس.


بينما تم نقل المتوفيين هانى عبد الحميد أمين موسى، 47 سنة، ومحمد هريدى إبراهيم، 60 سنة، يقيم بزاوية عبد القادر، إلى مشرحة الإسعاف.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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