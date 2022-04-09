«رماه بالحجارة».. خلاف على الميراث يدفع مزارع إلى قتل شقيقه في أسوان

نجحت أجهزة الأمن بأسوان في كشف غموض مقتل مزارع بمركز شرطة دراو حيث تبين أن شقيقه وراء ارتكاب الواقعة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فريق البحث بقيادة الرائد كريم بدران، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب أيمن شامة، نجحوا في إلقاء القبض على قاتل شقيقه، بعد الجريمة مباشرة.

وتبين بالتحريات الأولية أن مشاجرة وقعت بين الشقيقين بسبب خلاف على الميراث، قام على أثرها الجاني بإلقاء الحجارة على المجني عليه وإصابته بنزيف ليلفظ أنفاسه الأخيرة وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بقدوم شخص على قتل شقيقه ويدعى "م.ح" يبلغ من العمر 35 عامًا، أثر مشادة كلامية وقعت بينهم، اثرها قام الجاني بألقاء حجاره على المجني عليه وإصابته بنزيف ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة مباشرة متأثرًا بإصابته، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.