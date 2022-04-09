السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

جريدة الدستور

قررت إسرائيل، مساء اليوم السبت، منع دخول وخروج المواطنين العرب داخل الخط الأخضر (عرب 48) من وإلى محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية، في ضوء الهجومين الأخيرين في "تل أبيب" واللذين نفذهما فلسطينيان من المُحافظة المذكورة.
وقال مُنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه لن يُسمح بدخول التجار وكبار رجال الأعمال الفلسطينيين من سكان منطقة "جنين" إلى إسرائيل.
وأضاف أنه لن يُسمح بدخول عرب إسرائيل (في السيارات أو سيرًا على الأقدام) عبر معبري الجلمة وبرطعة.
ومعبر "الجلمة" هو المعبر الذي يربط بين شمال الضفة الغربية، ويتيح مرور البضائع من وإلى ميناء حيفا وشمال إسرائيل.

الهجمات الأخيرة إسرائيل

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