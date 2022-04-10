الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

3 رتب شماسية لـ 180 شخصا بكنيسة العذراء في سوهاج

كنيسة
كنيسة

احتفلت كنيسة السيدة العذراء بمدينة سوهاج، الخميس الماضي، بنوال ١٨٠ من أبنائها رتب إبصالتس وإيبدياكون، بيد الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة.
وصلى الأنبا باخوم قداس عيد البشارة المجيد صباح أول أمس بالكنيسة ذاتها وشاركه الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بسوهاج، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة ١٤٠ من أبناء الكنيسة رتبة إبصالتس (مرتل) و ٣٧ رتبة أغنسطس (قارئ) و٣ رتبة إيبدياكون (مساعد شماس).
شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وخورس شمامسة الكنيسة وشعبها.
في سياق متصل، صلى الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، صباح اليوم، القداس الإلهي في دير القمص يسى ميخائيل بطما، وشاركه مجمع الآباء كهنة الإيبارشية، بمناسبة قداس الأربعين للراحل القمص كيرلس ناروز كاهن كنيسة القديس الأنبا صموئيل بطما، كما دشن مجموعة من الأيقونات وأواني الخدمة، ورسم شماسًا برتبة إبصالتس.
وعُقد عقب القداس الاجتماع الدوري لمجمع كهنة الإيبارشية، ألقى خلاله الأنبا إسحق كلمة روحية بعنوان "الكاهن عمله وصفاته"، كما قدم عدد من التوجيهات والتوصيات في بعض الأمور الخدمية والرعوية. 

كنيسة السيدة العذراء الأنبا باخوم أ الأنبا إسحق القمص كيرلس ناروز كهنة الإيبارشية

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