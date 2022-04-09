جزيرة غمام الحلقة 8.. رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشيدون بدور الحاج عجمي

تمكن صناع مسلسل جزيرة غمام في جذب انتباه المشاهدين منذ بداية الحلقة الأولى، بسبب القصة المشوقة وأبطال العمل الدرامي.

وتضمنت الحلقة الثامنة من مسلسل جزيرة غمام، بداية الصدام بين الحاج عجمي والذي يجسد دوره النجم رياض الخولي والشيخ محارب والذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبد الوهاب، بسبب شباب "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي أسسها الشيخ محارب.

الشيخ محارب: "العالم الي ميتعلمش يبقى عايق"

كان هذا رد الشيخ محارب على الحاج عجمي، عندما دار بينهما حديث بعد اعتراض الفنان رياض الخولي على طريقة تعامل شباب الشيخ محارب مع ابنة الحاج عجمي، عندما طلبوا منهم تغطية الوجوه والذهاب لمنازلهم.

ويعتبر الحاج عجمي، والذي يقوم بدوره النجم الفنان رياض الخولي، كبير جزيرة غمام، حيث أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بدوره، خاصة بعدما قبض قدري أبن البطلان المتعم بقتل سندس، فقد تضمنت الحلقة السابقة من جزيرة غمام، حوار بين الحاج عجمي والبطلان الذي يعتب عليه بسبب حبسه لابنه بعد اتهامه بقتل سندس، حيث رد الحاج عجمي قائلًا: "هيفضل محبوس لحد ما نتأكد من التهمة".

خلدون يتعرف على الشيخ عرفات

كما تضمنت الحلقة السابقة أول لقاء بين خلدون والذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، وبين الشيخ عرفات والذي يجسده الفنان أحمد أمين، حيث دار بينهم حديث بأن الشيخ مدين أخبر خلدون بضرورة بناء مقام له بعد الوفاة.

تدور الأحداث في 30 حلقة عبر شهر رمضان حول العادات والتقاليد المجتمع الصعيدي في عشرينيات القرن الـ20 من خلال شخصيات ذات أبعاد المجتمع خلال تلك الفترة، ويعد من أفضل المسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبدالغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون ووفاء عامر.