طلاب إعلام القاهرة يتحدون تشتت الإنتباه بحملة «فرق الحركة»

تبنى مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة اضطراب فرط الحركة وتشتت الإنتباه ضمن دراسة مشروع التخرج الخاص بهم له من أهمية كبيرة في حياة الأطفال وأولياء الأمور.

و قال طلاب فرق الحركة أن اضطراب فرط الحركة و تشتت الإنتباه يؤثر على ملايين الأطفال حول العالم، وأن الأعراض عادةً ما تستمر حتى مرحلة المراهقة، ويمكن أن تؤثر هذه الحالة على الأشخاص طوال حياتهم ما لم يتم طلب العلاج في الوقت المناسب.

وأكد الطلاب أن حملة فرق الحركة هدفها زيادة الوعي باضطراب فرط الحركة وتشتت الإنتباه والوصول لأكبر عدد من أولياء الأمور الذين لديهم حالات من فرط الحركة لتقديم الدعم لهم، كما تستهدف الحملة تصحيح الصورة الذهنية الخاطئة عن الاضطراب والمصابين به.

وأطلق الطلاب صفحة علي فيس بوك بعنوان (فرق الحركة) وشعارها هو (مش كل حركه شقاوة)، وتقدم الصفحة معلومات عن كل ما يتعلق باضطراب فرط الحركة وتشتت الإنتباه لدي الأطفال و التشخيص و العلاج من خلال لقاءت مع أطباء ومتخصصين أجراها الطلاب ويتم نشرها علي الصفحة ، كما تقدم نصائح حول الطرق المثالية للتعامل مع الأطفال المصابين بهذا الإضطراب في المراحل العمرية المختلفة.

وكيفيه التغلب علي الصعوبات التي تواجههم، وتلقي الحملة الضوء علي النماذج الناجحة ممن تغلبوا علي الاضطراب.

كما أقام الطلاب ندوة بإحدى المدارس للتوعية بإضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالتعاون مع مؤسسة تداوي للصحة النفسية .

وكان مسلسل تليفزيوني بعنوان "خلي بالك من زيزي" قد عُرض في شهر رمضان الماضي وتناول معاناة أصحاب هذا الاضطراب، مما عزز رغبة كثيرين في الوقوف على أسبابه وأعراضه وطرق علاجه.

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