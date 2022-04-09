قيس سعيد يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويناقش مجموعة من المراسيم

ترأس الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، بقصر قرطاج، أعمال مجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة مجموعة من المراسيم.

وذكر بيان صادر اليوم عن الرئاسة التونسية أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة مشروع مرسوم يتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، إلى جانب مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة بئر عبدالله وملحقاتها.

كما ناقش الاجتماع مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة جبيل وملحقاتها، ومشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 مايو 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري، إلى جانب مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس كمؤسسة عمومية للصحة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وبالمصادقة على هيكله التنظيمي.

وناقش البيان مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سير أعماله، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النقل بواسطة الأنابيب، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر 1386 لسنة 2000 المؤرخ في 20 يونيو 2000، والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط والرتب الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للكهرباء والغاز.

كما ناقش الاجتماع مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي، وطرق تسيير مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، إلى جانب مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الختامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات الكرم والسيجومي والمدينة).