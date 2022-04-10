الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«من دعا به أعطى ثواب بنى إسرائيل».. فضل دعاء اليوم التاسع لرمضان 2022

فضل دعاء اليوم التاسع
فضل دعاء اليوم التاسع لرمضان

للدعاء ثواب عظيم عند الله عز وجل حيث يلح المسلمون، في الدعاء على الله سبحانه وتعالي والترجي، لطلب العفو والمغفرة.

ويتقرب المسلمون من الله عز وجل، لكي يقبل دعواتهم في شهر المغفرة والعفو، والعتق من النار، شهر تفتح به أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار.

ونرصد في التقرير التالي ثواب دعاء 9 رمضان لعام 2022

- يكسب المسلم أجرًا كبيرًا في عند الإلحاح على الله في الدعاء.

- يدخل الجنة ويغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر.

- الله سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعوات يرفع دعوه الداعي إذا دعاه.

- يرد للمظلوم دعوته، وترفع الأعمال الصالحة وتمحوا الحسنة السيئة.

- يتقبل طلب الداعي من كثرة الرجاء والإلحاح.

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ”اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيباً مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ، بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ“.

ثواب دعاء اليوم التاسع

“مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ ثَوَابَ بَنِي إِسْرَائِيلَ” يدعي به وقت الآذان والإقامة وعند السجود وقبل السحور.

"اللهم إنا نسألك إيمانا لايرتد ونعيماً لاينفذ".

"اللهم اجعل دعواتنا لاترد وهب لنا رزقاً لايعد وافتح لنا بابًا للجنة لا يسد".

"اللهم إنا نسألك إيمانا لايرتد ونعيماً لاينفذ".

"اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لايسمع".

"للهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولاتهنا واعطنا ولاتحرمنا واثرنا ولاتؤثر علينا وأرضنا وارضى عنا".

"اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت وأن تغفر لنا وتقضي حوائجنا وتفرح كروبنا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلنا وذريتنا وترحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها رحمة من سواك".

"اللهم من كان مريضا فأشفه ومن كان مهموم فأذل همه ومن كان حزين فأسعده ومن كان يرجو توفيقك فوفقه".

"اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا خزايا و لا ندامة و لا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين داونا".

ثواب المسلمون العفو شهر المغفرة ابواب الجنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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