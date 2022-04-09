فاق توقعاتي.. سماح أبو بكر عزت تكشف تفاصيل لقائها الرئيس السيسي

قالت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصّصة في مجال أدب الطفل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتقديم كل الدعم للأعمال المقدمة إلى أطفال مصر خلال الفترة المقبلة.

أضافت سماح، خلال لقائها اليوم الرئيس السيسي أن هناك مشروعات مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم فى هذا الصدد أبرزها إطلاق مبادرة للاطفال فى مصر، بالإشتراك مع جميع المحافظات، على أن تتضمن تقديم أعمال مرئية للأطفال تعمّق الهوية والانتماء للدولة المصرية.

وكشفت كاتبة الأطفال، لـ"الدستور"، أن لقائها السيسي فاق كل التوقعات:"قلت للرئيس إن رسالتي لا تقتصر فقط على تقديم أعمال للأطفال بقدر ما تركز على التواصل مع الأطفال"، مؤكدة أن استقطاع الرئيس جزءًا من وقته الثمين اليوم للقائها بادرة جميلة ومقدرة بشكل كبير وهو ما يكشف عن أن مخاطبة الأطفال ضمن أولويات الدولة والقيادة السياسية.

وللكاتبة أكثر من 40 عملاً للأطفال أبرزها قصة "حياة وكريمة"التي نالت شهرة كبيرة في أنحاء الجمهورية، وشهدت إقبالًا كبيرًا من الأطفال والكبار، لأنها تجسد مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تطوير الريف المصري، كما تناولت سماح خلال القصة مبادرة “اتكلم عربي” التي أطلقتها وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.

يشار إلى أن مبادرة “حياة كرمة” أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.