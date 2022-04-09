السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل قاتل والده فى المرج

حبس
حبس

قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، حبس المتهم بقتل شخص أنهى حياة والده أثناء تدخله لفض مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد بدأت تحقيقاتها في واقعة مقتل أمين شرطة على يد أحد الأشخاص أثناء تدخله لفض مشاجرة، بين أفراد عائلة واحدة في منطقة المرج، ما أدى إلى مقتله، وقيام نجل الضحية بقتل المتهم قبل القبض عليه.

وأمرت جهات التحقيق في الواقعة، بدفن جثمان أمين الشرطة، وإيداع تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بدفن جثمان القتيل الثاني، وسماع أقوال شهود العيان في القضية، وكذلك سماع أقوال المتهمين في المشاجرة والمتسببين فيها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتجدد مشاجرة بين عائلة تسمى مقلد في منطقة المرج، حيث تبين أن هناك خلافات بينهم بسبب الميراث، وتدخل أحد جيرانهم ويعمل شرطيا لفض المشاجرة وتهدئة الأمور بين الأطراف المتشاجرة، ليُصاب فيها ويلقى مصرعه في الحال عقب إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وبعد دقائق فوجئ الجميع بنجل القتيل، يخرج سلاحًا ناريًا من بين طيات ملابسه ويطلق الرصاص على المتهم بقتل والده قبل القبض عليه، وجار التحقيقات في الواقعة.

قتل أمين شرطة حبس المرج متهمين

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وائل لطفي

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