استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 34 ألفا و140 إصابة جديدة و26 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 ملايين و169 ألفا و929 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 42 ألفا و794 حالة وفاة.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 302 حالة إصابة جديدة و70 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و681 ألفا و101 حالة إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 59 ألفا و730 حالة وفاة.

وسجلت بروناي 314 إصابة ووفاة شخص واحد بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 138 ألفا و261 حالة والوفيات إلى 215 حالة.

وسجلت الدنمارك 2316 إصابة ووفاة 24 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و935 ألفا و163 حالة والوفيات إلى 5885 حالة.

وسجلت بيلاروسيا 940 إصابة ووفاة شخصين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 969 ألفا و616 حالة والوفيات إلى 6872 حالة.

وسجلت بنجلاديش 28 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و952 ألفا و23 حالة والوفيات إلى 29 ألفا و123 حالة.

وسجلت مالطا 563 إصابة ووفاة 3 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85 ألفا و620 حالة والوفيات إلى 659 حالة.

وسجلت إيران 1757 إصابة ووفاة 49 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و188 ألفا و749 حالة والوفيات إلى 140 ألفا و577 حالة.

وسجلت هونج كونج 2535 إصابة ووفاة 62 ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و188 ألفا و262 حالة والوفيات إلى 8705 حالات.

وسجلت السنغال حالتي إصابة فقط ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85 ألفا و949 حالة ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 1965 حالة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 903 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و108 ألفا و551 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و675 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت وزارة الصحة 960 إصابة جديدة و8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و988 ألفا و716 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و877 حالة وفاة.

وفي بوتان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1708 إصابات جديدة بفيروس كورونا و حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 40ألفا و629 حالة والوفيات إلى 14 حالة.

وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3773 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 508 آلاف و556 حالة والوفيات إلى 56 الفا و 997 حالة.

وفي كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 96 ألفا و 234 حالة واستقر عدد الوفيات عند 8517 لعدم تسجيل وفيات خلال اليوم الماضي.

وسجلت اليونان 12 ألفا و518 إصابة ووفاة 51 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و164 ألفا و995 إصابة ووفاة 28 ألفا و76 حالة.

وسجلت إيطاليا 63 ألفا و992 إصابة ووفاة 112 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 مليون و238 ألفا و128 مصابا والوفيات إلى 160 ألفا و658 حالة.

وسجلت أذربيجان 28 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 792 ألفا و216 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 9703 حالات.

وسجلت سنغافورة 3259 إصابة وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 135 ألفا و428 مصابا والوفيات إلى 1299 حالة.

وسجلت ميانمار 54 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 612 ألفا و278 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 19 ألفا و434 حالة.

وسجلت مقدونيا الشمالية 147 إصابة ووفاة 4 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 307 ألفا و 654 مصابا والوفيات إلى 9244.

وسجلت الجبل الأسود 52 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 233 ألفا و692 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 2706 حالة.

وسجلت سريلانكا 54 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 662 ألفا و559 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 16 ألفا و489 حالة.