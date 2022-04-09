السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

«الدفاع الروسية»: كييف حاولت تهريب المرتزقة الأجانب من «ماريوبول» بحرًا

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف حاول إجلاء قياديي كتيبة "آزوف" النازية والمرتزقة الأجانب من ماريوبول بحرًا على متن سفينة تجارية، بعد أن فشل في ذلك جوّا.

وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت ، حاول نظام كييف إجلاء قادة النازيين الأوكرانيين عن طريق البحر باستخدام سفينة الشحن الأوكرانية "أباتشي"، المسجلة في ميناء فاليتا وتحمل علم مالطا".

وتابع: "غيرت السفينة المذكورة مسارها في قوام قافلة سفن تجارية فتحت لها قوات الأسطول الروسي ممرا إنسانيا للخروج من مرفأ ماريوبول المحاصر، وحاولت دخول ميناء ماريوبول".

وأضافت الوزارة: لم تستجب السفينة لمطالب سفن الخفر الروسية ولم تغير مسارها بعد نيران تحذيرية أطلقت على مسارها، ولم تبطئ من سرعتها. وبعد ذلك فتحت إحدى سفن أسطول البحر الأسود الروسية النار على السفينة المخالفة.

وتابعت: "نتيجة إصابة مباشرة، اندلع حريق في السفينة وجنحت إلى الشاطئ، واتصل طاقمها لطلب وقف إطلاق النار.

لم تقع أي إصابات بين طاقم السفينة المذكورة، الذين استطاعوا إخماد الحريق، وسلّموا أنفسهم لقوات الأسطول الروسي، التي اقتادت السفينة الأوكرانية "أباتشي" إلى ميناء ييسك المجاور".

وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية آزوف سفينة تجارية المرتزقة الأجانب

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