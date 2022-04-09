وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبي لموضوعات المناخ.. غدًا

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأحد، فرانز تيمرمانز، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ.

ومن المقرر أن يعقد شكري وتيمرمانز لقاءً ثنائي، بالإضافة إلى جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

وخلال الفترة الماضية، عقد السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، عدة لقاءات مكثفة ومهمة مع العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وبحث سفير مصر الكثير من ملفات التعاون الثنائي، خاصة في مجال الطاقة والمناخ، والتحول الأخضر، واستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل.