أبرز أنشطة «التضامن»| رعاية ذوي الإعاقة وتوزيع 6 ملايين و500 ألف سلة غذاء

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

التضامن: 630 كيانًا يساهم في رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية مدرسة كلية رمسيس للبنات التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بالاحتفال السنوي لعام 2022 لقسم التربية الخاصة بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي وماري ألفي مدير عام المدرسة وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين والأكاديميين.

https://www.dostor.org/4053086

بنك ناصر: نعمل على توفير بيئة داعمة للمشروعات متناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك تحت رئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك مستمر في سياسته نحو تحقيق الشمول المالي لتنشيط الفكر الادخاري للأنشطة متناهية الصغر ووضع استراتيجية لدعم ريادة الأعمال على كافة المستويات وتوفير الشق التمويلي

https://www.dostor.org/4053171

«التضامن»: وزعنا 6 ملايين و500 ألف سلة غذاء منذ تفشي جائحة كورونا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم توزيع سلال غذائية رمضانية للأسر الأولى بالرعاية على المديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية بالمحافظات، وفق بيان بأسماء الأسر وعناوينها وأرقام هواتفها، وطبقا لبطاقات الرقم القومي لعائل الأسرة، لتصل لنحو 40 ألف أسرة مع حلول الشهر الكريم، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية وبالتعاون مع بنك الطعام المصري.

https://www.dostor.org/4053211



350 مليون جنيه لدعم 21 ألف مستفيدة من برنامج «مستورة»

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن استراتيجية البنك للشمول المالي تحت رئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ركزت على فئة النساء كفئة مستهدفة من خلال مبادرة تمويل "مستورة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تشجيعًا للنجاح العملي للمرأة المصرية، وعملا على تمكينها اقتصاديًا ومهنيًا، فقد قام البنك بتمويل مشروع مستورة بقيمة اجمالية أكثر من 350 مليون جنيه لعدد 21 الف مستفيدة بهدف توسيع الفئة المستهدفة من السيدات لتشمل جميع فئات العاملات تحت شعار "المرأة المصرية القادرة على العمل".

https://www.dostor.org/4053174