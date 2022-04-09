السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة زوجة وابنة مدير أمن الشرقية في حادث انقلاب سيارة بطريق بورسعيد

اسعاف
اسعاف

أصيبت عائلة مدير أمن الشرقية، منذ قليل، في وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة، بطريق "بورسعيد" في طريق المحور بعد بنزينة وطنية اتجاه بورسعيد، أمام قرية الأماني.

أسفر الحادث عن إصابة زوجة وابنة اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، اللتين كانتا تستقلان السيارة، وتم نقلهما لمستشفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، أصيب رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وأسرته، في وقوع حادث سيارتهم بدائرة مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي خاصة بالرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، وبرفقته زوجته وأولاده، في نزلة الطريق الإقليمي أمام قرية بهنباى دائرة مركز الزقازيق.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى التيسير بالزقازيق لتلقي العلاج اللازم. 

وتم تحرير محضر بالواقعة عقب إخطار الأجهزة الأمنية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأُصيب 5 أشخاص بمحافظة الشرقية، إثر انقلاب أتوبيس، في طريق العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أتوبيس 24 راكبًا، "بطريق العاشر من رمضان - بلبيس" أمام مخازن عثمان.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "مصطفى.ط.ال" 28 سنة، بخلع بالكتف اليمنى، و"علاء.ج.ع"، 25 سنة، بكدمات وسحجات بالذراع اليمنى، و"أحمد.ر.م" 23 سنة، بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، و"رفعت.م.ف"، 36 سنة، بكدمات وسحجات بأنحاء الجسم، و"محمد.س.ع" 45 سنة بكسر بالأنف، جميعهم مقيم مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية.

وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين لمستشفى الغندور بمدينة العاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم.

محافظة الشرقية الإسماعيلية قسم شرطة مدير أمن الشرقية النجدة ابنة التحقيق

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وائل لطفي

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