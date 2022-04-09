السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 في حادث سير بصحراوي البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

شهد الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون، اليوم السبت، حادثا مروعا إثر اصطدام سيارة ملاكى بأخرى أجرة ميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين مستشفى وادي النطرون التخصصى للعلاج وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص بالكيلو 100 اتجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كلا من: "محمود عماد عوض 25 سنة، ومحمود رمضان علي 42 سنة، وخميس إسماعيل جبريل 41 سنة، وسمير مرزوق مسعد 31 سنة، وبلال عيد منصور 19 سنة، وجميعهم يقيمون مركز أبو المطامير".

لطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية مركز وادى النطرون حادثا مروعا سيارة ملاكي ميكروباص

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