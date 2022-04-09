السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

9 يونيو.. البابا تواضروس يترأس اجتماعات المجمع المقدس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

كشفت مصادر كنسية مٌطلعة أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس الاجتماع السنوي للمجمع المقدس في 9 يونيو المقبل بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمشاركة أساقفة المجمع المقدس.

وأضافت المصادر الكنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من المقرر أن يسيم البابا تواضروس الثاني أساقفة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضخ عدد من الأساقفة للأماكن الشاغرة في الكنيسة، عوضًا عن الأساقفة الراحلين، إذ شهد عام2021 رحيل 6 أساقفة إيبارشيات بالإضافة إلى سيامة أساقفة عمومين بالكنيسة الأرثوذكسية.

وقال الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس في تصريحات له: قررت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، تشكيل لجنة البحث الموضوعات الرعوية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وتقديم تقرير للمجمع المقـدس في جلسته المقبلة.

وتابع: تهتم  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بموضوعات الصحة الإنجابية لســببين أن الإنجـــاب لـــه بعد كنسي هام وليس فقط ما له من أبعاد صحية واجتماعية واقتصادية إذا فالإنجاب لابد أن يكـــون مـــن رجل وامرأة يجمعهما سـر الزواج المقـــدس، وبأي طريقة أخرى يعتبــر خطـــأ يتحمله مـــن قام به وليس الجنين لأنه مفعول به وليس فاعلًا.

وأشار إلى أن التقدم الطبي والعلمُّي أحـــدث تغيرات كثيـــرة في عملية الإنجاب حاليًا توجـــد بنوك لوضع الألجنة والحيوانات المنوية والبويضات، ويمكن التلقيح خارج الرحم، وتوجد الأم الحاضنة أو البديلة، بـــل تطـــور الأمر لاختراع جهاز يمكن وضع البويضة المخصبة فيه لتنمـــو حتى تصيـر جنين متكاملًا دون الحاجة للرحم البشري.

مختتمًا أنه يمكن أن تقدم الكنيسة الأرثوذكسبة الرأي الكنسي القاطـــع في هذه الموضوعات، لأنه اعتقــد أنه مـــن الصعوبة تحقيـــق ذلك لسببين تعـدد الموضوعات وتشـــعبها مــع وجـــود موضوعات جديـــدة فالتقـــدم الطبـــي في هـــذا المجال مســـتمر بوتيرة متسارعة وكثيـــر من هذه الموضوعات بهـــا جزء يمكن تقديـــم رأي كنســـي قاطـــع فيهـــا وجـــزء آخـــر يمكـــن أن تعـــدد فيه الآراء الكنسية.

البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الكنيسة الأرثوذكسية دير الأنبا بيشوي الحيوانات المنوية اللجنة الدائمة للمجمع المقدس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون

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