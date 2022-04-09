السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان ترصد 500 مليون دولار للتوزيع العادل للقاحات حول العالم

لقاح
لقاح

أعلنت اليابان أنها ستقدم دعما إضافيا بقيمة 500 مليون دولار إلى مبادرة كوفاكس التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات في العالم.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر دولي للمانحين بقيادة تحالف جافي للقلحات والذي جمع ما مجموعه 6.45 مليار دولار بناءً على تعهدات المفوضية الأوروبية والبرازيل وكندا وألمانيا واليابان ودول أخرى- وفق ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم السبت.

قال رئيس الوزراء الياباني فوميدوا كيشيدا خلال المؤتمر إن اللقاحات أداة قوية، لكن لا يزال هناك عدم مساواة في توزيع اللقاحات في العالم.

وحتى يتم التغلب على كوفيد-19 يجب أن يتم الاهتمام بصحة كل فرد من خلال ضمان التوفر العادل للقاحات في كل دولة ومنطقة.

أضاف كيشيدا أن حكومته مصممة على قيادة الجهود الدولية للتغلب على فيروس كورونا بالتعاون الوثيق مع الدول الأخرى والمنظمات.

طوكيو اليابان مبادرة كوفاكس لقاحات حول العالم

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وائل لطفي

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