السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تتعهد بتقديم 85 مليون دولار إضافية لتقديم لقاحات للبلدان منخفضة الدخل

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تعهدت أستراليا بتقديم 85 مليون دولار إضافية للبرنامج الدولي لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى البلدان منخفضة الدخل.

وشارك تحالف جافي للقاحات في استضافة مؤتمر دولي للمانحين وجمع ما مجموعه 6.45 مليار دولار بناءً على تعهدات المفوضية الأوروبية والبرازيل وكندا وألمانيا واليابان ودول أخرى، وفقًا لشبكة “سي بي إس” الإخبارية الأسترالية.

وأشارت الشبكة إلى أن المبلغ الذي تم التعهد به ضروري لإيصال اللقاحات إلى الدول الفقيرة على مستوى العالم في عام 2022.

ويقرّب الإعلان الأخير عن الدعم من بلوغ هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تغطية 70% لأول مرة على مستوى العالم بحلول يوليو حيث يقترب المعدل الآن من 65%.

وقدمت مبادرة كوفاكس، حتى الآن 1.4 مليار جرعة إلى 145 دولة.

كانبرا أستراليا

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