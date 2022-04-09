مصرع طفل سقط من أعلى منزله بالمنوفية

لقى طفل مصرعه بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه من الطابق الرابع، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع طفل يدعى "ع.ع" 12 عاما، وذلك إثر سقوطه من الطابق الرابع، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثمان، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، ويتم الآن الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والحصول على تصريح الدفن لتشيع الطفل إلى مثواة الأخير.