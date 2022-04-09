السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل سقط من أعلى منزله بالمنوفية

أرشيفية
أرشيفية

لقى طفل مصرعه بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه من الطابق الرابع، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع طفل يدعى "ع.ع" 12 عاما، وذلك إثر سقوطه من الطابق الرابع، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثمان، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، ويتم الآن الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والحصول على تصريح الدفن لتشيع الطفل إلى مثواة الأخير.

طفل مصرعه محافظة المنوفية الطابق الرابع النيابة العامة مأمور مركز شرطة تلا طفل

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