«زيلينسكي» يعرب عن شكره للمستشار النمساوي لزيارته لكييف

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن شكره للمستشار النمساوي كارل نيهامر لزيارته للعاصمة الأوكرانية كييف ودعمه لبلاده.

وقال زيلينسكي بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إن زيارة نيهامر مهمة جدًا بالنسبة لنا، حيث إنه يتفهم بعمق موقفنا الحالي كما يتفهم بعمق عواقب هذه الحرب التي دامت ثماني سنوات والتي يشنها الاتحاد الروسي ضدنا، خاصة بعد الهجوم الشامل.

ومن جانبه، أكد نيهامر، أن النمسا تقف إلى جانب أوكرانيا في هذه الحرب وستستمر في توسيع دعمها إلى أوكرانيا.