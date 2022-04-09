السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«زيلينسكي» يعرب عن شكره للمستشار النمساوي لزيارته لكييف

زيلينسكي
زيلينسكي

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن شكره للمستشار النمساوي كارل نيهامر لزيارته للعاصمة الأوكرانية كييف ودعمه لبلاده.

وقال زيلينسكي بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إن زيارة نيهامر مهمة جدًا بالنسبة لنا، حيث إنه يتفهم بعمق موقفنا الحالي كما يتفهم بعمق عواقب هذه الحرب التي دامت ثماني سنوات والتي يشنها الاتحاد الروسي ضدنا، خاصة بعد الهجوم الشامل.

ومن جانبه، أكد نيهامر، أن النمسا تقف إلى جانب أوكرانيا في هذه الحرب وستستمر في توسيع دعمها إلى أوكرانيا.

أوكرانيا كييف روسيا

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