محافظ المنوفية يُدشن أعمال إنشاء سوق وموقف حضاري نموذجي بسمادون

دشن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بدء أعمال إنشاء سوق حضاري وموقف نموذجي جديد بقرية سمادون بمركز ومدينة أشمون وذلك ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة لتطوير قرى الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات، رافقه خلالها نائبه محمد موسى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمستشار الهندسي للمحافظة.

حيث أوضح محافظ المنوفية بأن المشروع القومى لتطوير الريف المصري يتضمن إنشاء وإقامة (16) سوق نموذجي و(9) مواقف حضارية و(7) وحدات إطفاء بنطاق مركز أشمون، وفي مركز الشهداء سيتم إنشاء (7) أسواق نموذجية (2) موقف سيارات نموذجي و(3) وحدات إطفاء لخدمة قاطني الريف المصري، ويتم التنفيذ من خلال شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، وأكد المحافظ بأن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل أهالينا بالريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

هذا وتفقد محافظ المنوفية الموقع المقترح لإنشاء موقف السيارات النموذجى بسمادون على مساحة 700 متر والمقام على مصرف سبل، حيث من المقرر أن يضم الموقف إنشاء مبنى إدارى و5 مسارات لاستيعاب (40) سيارة بالإضافة إلى مظلات ومقاعد للمواطنين، وجارِ إزالة الإشغالات المتواجدة على المصرف وبدء أعمال الحفر تمهيداً لصب القواعد الخرسانية، كما تفقد المحافظ الموقع المقترح لإنشاء السوق النموذجي بسمادون بمساحة 3500 متر على مصرف سبل، ومن المقرر إنشاء (80) باكية ومبنى إدارى ودورات مياه، ووجه المحافظ رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات المجاورة للموقف والسوق على أن يتم تخصيص عدد من الباكيات للباعة الجائلين حفاظاً على المظهر الحضاري والقضاء على الإشغالات، كما وجه برفع أعمال الحفر أول بأول وتكثيف الجهود ومتابعة الأعمال للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء وفق التوقيتات المحددة.

وخلال تفقده استمع المحافظ لعدد من طلبات المواطنين يتضررون من تأخر أعمال الرصف بطريق سمادون - أشمون، وطريق كفر السيد، مشيرًا إلى أنه جارِ الإنتهاء من توصيل المرافق بتلك الطرق تمهيداً لبدء أعمال الرصف خلال الأسبوع القادم.

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال توسعات مشروع محطة معالجة سمادون على مساحة 8 أفدنة و12 قيراط وبطاقة استعابية قدرها 20 ألف م3 / يوم وتضم 2 أحواض تهوية و2 تجفيف و2 ترسيب وجارِ أعمال الحفر لأحواض التهوية والترسيب والتجفيف، وتعد المحطة معالجة ثنائية لتصبح المياه صالحة للزراعة ومن المقرر نهو الأعمال بها خلال عام.

وفى ذات السياق تفقد المحافظ مجمع الخدمات بسبك الأحد، حيث تم الإنتهاء من كافة الأعمال وجارِ تلافي الملاحظات تمهيداً لبدء أعمال التسليم.

وأشار المحافظ إلى أنه جارِ تباعاً تسليم مشروعات الشباب والرياضة والصحة وجارِ الانتهاء من استلام مجمعات الخدمات بنطاق مركز أشمون.