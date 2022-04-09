الرئيس السيسي استقبلها اليوم.. أشهر 11 قصة أطفال للكاتبة سماح أبو بكر عزت

من الكاتبات اللاتي ذاع صيتهن في عالم الطفل، وحققن نجاحًا كبيرًا على كافة المستويات، وحظيت بإقبال كبير على كتبها، مما جعلها متصدرة المشهد الأدبي وخاصة في أدب الطفل، فقد لها لها العديد من الكتب المتخصصة في أدب الطفل، إضافة إلى روايات أخرى، ولذلك، استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وتعد الكاتبة سماح أبو بكر عزت من أبرز الكتاب في هذا المجال، وتخصصت في أدب الطفل والكتابة للأطفال، حيث نالت كتاباتها جوائز عديدة على مدار مشوارها، وهى ابنة الفنان الراحل أبو بكر عزت والكاتبة والمؤلفة الراحلة كوثر هيكل.

"الدستور" يستعرض خلال السطور القادمة أبرز 10 روايات للكاتبة سماح ابو عزت.

1- قصة حياة وكريمة

وقصة «حياة وكريمة»، جاءت فكرتها للكاتبة من خلال متابعتها للمبادرات الرئاسية، خاصة التى تعمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على تنفيذها، والتي تستهدف بالمقام الأول الأطفال المصريين بالخارج، ودورها في تشجيع أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، على المساهمة في المبادرات وربطهم بوطنهم الأم مصر.

وتدور أحداث القصة تدور حول فتاتين: واحدة منهن تعيش في أمريكا اسمها «حياة»، والأخرى تعيش في مدينة أسوان تدعى «كريمة»، وفي زيارة «حياة» لمدينة أسوان عاشت مع «كريمة» بحسب ما قالته الكاتبة في إحدى لقاءاتها.

2- قصة «علي وصديقه الذكي»

و صدرت هذه القصة عن دار «الهدهد» للنشر والتوزيع بالإمارات، وتعالج مشكلة العصر، وهي انغماس الأطفال فى عالم التكنولوجيا وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعى عليهم، وبطل القصة هو جهاز «المحمول» الذي قرر أن يهرب من صاحبه «علي» الذي لا يفارق يده، وفي رحلة بحثه عن المحمول يكتشف «علي» أشياء جميلة لم يلتفت إليها من قبل، والقصة حققت نجاحاً كبيراً فقررت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية إعادة طبعها لتدخل ضمن أنشطة الوزارة في حملات التوعية بالمدارس وأماكن وجود الأطفال، كما تُرجمت للغة الإنجليزية لتوزع على المدارس العربية والدولية بالدولة، ويرجع سبب اختيارها لاختلاف موضوعها وكونها تجربة غير مسبوقة.

3- ثلاثون كتابًا وكتاب

صدر في 2014 عن دار البستاني للشتر، ويقع في 128 صفحة، ومتخصص للأطفال، ويجيب هذا الكتاب عن سؤال مهم: هل الماضي مجرد ذكريات، أم أنه وقود للمستقبل ومخزن للخبرات؟ هذا الكتاب أقدمه لكم أصدقائي، ليس فقط لتدركوا عظمة أجدادكم عباقرة الماضي، وإنما لتتواصل بكم مسيرة العلم والفن والإبداع.. فأنتم زهور المستقبل التي ستشرق بكل الرخاء والبهاء

4- سر البحر الأزرق

وقد أصدرت الكاتبة سلسلة للأطفال بعنوان اسرار، وهذا الكتاب ضمنها، وبدأت الكاتبة بمقدمة بسيطة عن الكتاب تتحدث عن سمكة الثعبان التي تسأل ما هو لون البحر وتتمنى أن ترى البحر أزرق اللون، وهو دار عن دار البستاني للنشر، عام 2017، ويقع في 16 صفحة.

5- سر السماء الحمراء

سر السماء الحمراء من ضمن سلسلة أسرار للأطفال، والصادر عام 2017، ويقع في 16 صفحة، وهو يتحدث عن شعور الحمار بالسعادة عند غروب الشمس.

6- سر القبعة الصفراء

هو كتب خاصة بالأطفال، صادر عن دار أشجار للنشر والتوزيع، يقع 45 صفحة، عام 201، يتحدث عن طفل نعيم طفل مجتهد، مهذب، يحبه أصدقاؤه كثيرًا، لكن عنده مشكلة، ومشكلته يحلها بواسطة قبعته الصفراء.

ومن بين السلسلات التي أصدرتها الكاتبة يوميات ريهام وحروف الكلام والتي جاءت كالتالي:

7- يوميات ريهام وحروف الكلام 1

وقد نشرت منها الكاتبة فقرة وهي:"ضحِكت جدَّتي وقالت: لم أنسَ يومَ ولادتكِ يا ريهام، كانتْ قطراتُ المطرِ تتساقطُ في رقَّةٍ وكأنَّها تعزِفُ لحنًا جميلًا ترحيبًا بميلادِ قطرةِ النورٍ والجمالِ وصدرت عام 2021، وتقع في 25 صفحة.

8- يوميات ريهام وحروف الكلام 2

وهذه القصة صدرت صدر عام 2021، نهضة مصر، تقع في 25 صفحة، ونشرت الكاتبة منها فقرة:"كنتُ في حيرةٍ شديدةٍ.. وقررتُ أن أسألَ معلِّمَ اللغةِ العربيةِ عنِ الفرقِ بينَ كلمتَي "الفَناءِ" بفتح الفاءِ و"الفِناءِ" بكسرِها، ومعنَى كلمتَي "اللهوِ" و"اللعبِ".

9- يوميات ريهام وحروف الكلام 3

وتستكمل ضمن سلسلتها الخاصة بالطفلة ريهام، وقد صدرت عام 2021 عن دار نهضة للنشر، للأطفال، تقع في 25 صفحة للأطفال، ومنها أيضًا يوميات ريهام وحروف الكلام 4.

10- اللعبة المدهشة

ويتحدث الكتاب عن الصداقة وأهميتها في حياتنا، وأنها مهمة للغاية.

11- مروة وأصدقاء البحر

وتقول الكاتبة عن مروة أنها فتاة تعيش مغامرة مثيرة نعيش أحداثها مع مروة وأصدقاء البحر وهذه القصة المدهشة، وصدر عام 2017 عن دار نهضة مصر، وهو من قصص الأطفال، يقع في 6 صفحات.