السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثة الطفل «زياد» بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت نيابة الإسماعيلية، قرارًا بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لطفل عُثِرَ عليه مقتولًا ودفن في حفر خلف منزله بالكيلو 17 بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، وتواصل قوات الأمن محاولتها لضبط الجناة.

الطفل المجني عليه

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بورود بلاغ مفاده العثور على جثة الطفل "زياد. أ.خ" 6 سنوات مقتولًا ومدفون خلف منزل والده.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين لهم العثور على جثة الطفل داخل جوال ومدفونة خلف منزل عائلته.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى نشرت أمس، منشورات بغياب الطفل المجنى عليه أثناء ذهابه لصلاة الجمعة وطلب كاتبى المنشورات الدعاء بعودة الطفل زياد.

ولكن فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تم العثور على جثة الطفل المفقود داخل جوال ومدفون خلف منزل عائلته.

وتم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث مركز القنطرة غرب من جهودهم لسرعة كشف أسباب الجريمة وضبط مرتكبيها.

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