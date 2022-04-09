السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع مبيض محارة صعقًا بالكهرباء أثناء عمله فى الغربية

جثة
جثة

لقى مبيض محارة في العقد الثالث من العمر مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في أحد منازل قرية محلة روح بدائرة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي شابا يُدعى «أحمد. ع. ا» في العقد الثالث من العمر، مقيم بقرية محلة روح بدائرة مركز طنطا، جثة هامدة بادعاء صعق كهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طنطا للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان، وتبين أن المتوفى يعمل مبيض محارة، وخلال عمله بأحد منازل قرية محلة روح أُصيب بصعق كهربائي ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بصعق تيار كهربائي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

وشيّع أهالي قرية محلة روح بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية جثمان المتوفى في مشهد جنائزي مهيب، حيث اتشحت نساء القرية بالسواد حزنًا على رحيل شهيد لقمة العيش، مؤكدات أنه كان وحيد أسرته والعائل الوحيد للإنفاق عليهم وصاحب وجه بشوش ومبتسم ولا يشكي هموم الدنيا وكان يتلقى الأعباء والمشقة بابتسامة.

مصرع مبيض محارة العقد الثالث العمر صعقا

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وائل لطفي

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