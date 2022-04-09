المستشار النمساوي يبدأ زيارة تضامنية إلى أوكرانيا

بدأ المستشار النمساوي كارل نيهامر، السبت، زيارة تضامنية الى أوكرانيا تستمر يومين، حيث يلتقي في العاصمة كييف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دينيس شميهال، وعمدة كييف فيتالي كليتشكو، ويتفقد مدينة بوتشا.

وذكرت المستشارية النمساوية في بيان السبت، أن نيهامر توقف فى رحلته بالقطار إلى أوكرانيا أمس في بولندا، حيث إن المجال الجوي فوق أوكرانيا مغلق بسبب الحرب، مؤكدا أن الهدف من الزيارة هو مواصلة تقديم أفضل دعم إنساني وسياسي لأوكرانيا، حيث قدمت النمسا بالفعل أكثر من 17,5 مليون يورو من صندوق الكوارث الأجنبية.

أشار نيهامر إلى أنه قرر الإقامة لليلة واحدة في كييف لدعم الرئيس الأوكراني واستقلال البلاد، مؤكدا مواصلة النمسا استقبال النازحين من أوكرانيا.

في السياق، صرح وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، قبيل انطلاق مؤتمر دولي للمانحين فى وقت لاحق اليوم في بولندا لجمع الأموال لصالح اللاجئين من أوكرانيا والنازحين داخليا، بأن بلاده ستقدم 40 مليون يورو لدعم أوكرانيا من خلال برامج الأمم المتحدة ومبادرات المعونة المحلية وسوف تزيد المساعدات تباعا.

وتعهّد شالينبرج بالعمل على إنجاح المؤتمر، الذي تنظمه منظمة "جلوبال سيتزن" غير الحكومية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والحكومة الكندية، من أجل إغاثة الشعب الأوكراني.