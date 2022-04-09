100 محضر تمويني خلال الأسبوع الأول من رمضان ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا.

موجهًا بضرورة تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين" والذي أعده المهندس وصفي عبدالله، وكيل الوزارة، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ومن خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وحماية المستهلك وغيرها.

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة عن تحرير 100 مخالفة تموينية منها: 23 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 19 محضر نقص الوزن، و 14 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و15 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و20 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، ومخالفتين تصرف في جزء من حصة الدقيق بإجمالي 7 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبقالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 6 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و 6 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، 7 محاضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية، و3 محاضر جرد مقررات تموينية لبقالين تموينين.

كما تمكنت الحملات من ضبط 100 كجم أرز مجهول المصدر، وتحرير محضر لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر ومحضرا لأحد المخابز للغلق في أوقات العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 6 محضرا لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 220 كجم غير مدموغة بالأختام الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.

وتحرير 5 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، و14 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، وتحرير 13 محضرا لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، وتحرير 3 محاضر لممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، وآخر لعدم وجود سجل تجاري.