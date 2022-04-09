السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوسيتيا الجنوبية: التجهيز لاستفتاء الانضمام إلى روسيا قد يكتمل بحلول مايو أو يونيو

يوري فازاجوف
يوري فازاجوف

قال يوري فازاجوف، رئيس إدارة المعلومات والتحليل في الإدارة الرئاسية لأوسيتيا الجنوبية، إن التحضير للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا قد يكتمل في شهر مايو أو يونيو المقبلين.

وصرح فازاجوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية" بأنه تم تحديد تواريخ معينة مبدئيًا ربما في مايو أو يونيو، أعتقد أن الاستعدادات ربما ستكون قد انتهت في هذه الفترة.

وكان رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية المعلنة من جانب واحد، أناتولي بيبيلوف، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الهدف الاستراتيجي للبلاد هو الانضمام إلى روسيا، وسيتم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة في المستقبل القريب.

وتعترف روسيا منذ عام 2008 باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وهما منطقتان في جورجيا أعلنتا انفصالهما بعد أن خاضتا حربًا قصيرة مع تبليسي.

روسيا الإدارة الرئاسية أوسيتيا

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