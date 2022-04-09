السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس تبدأ حجز قداس عيد القيامة برئاسة البابا تواضروس

كنيسة
كنيسة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد، في 24 أبريل الجاري، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس العيد مساء سبت النور 23 أبريل، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومن المقرر أن يشارك في الحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك البابا في صلاة قداس العيد عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلى عدد من الشعب القبطي المتوافد من مختلف الإيبارشيات.

وأطلقت إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية المختلفة بمصر استمارات لحجز حضور قداس العيد للبابا تواضروس الثاني، بالإضافة إلى أنه أعلنت كنائس عزبة النخل عن إطلاق الحجز المسبق لمشاركة شعب المنطقة في قداس عيد الميلاد للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بكاتدرائية العباسية.

ووفقا لمصادر كنسية، أكدت، خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور»: تطبق فرق الكشافة في جميع الكنائس بالإيبارشيات المختلفة كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين، إذ  يتم قياس درجة الحرارة إلى جانب تعقيم اليدين بواسطة المطهرات، فضلا عن تنظيم أماكن الجلوس بين الحضور بحيث تكون هناك مسافات تباعد بين الجميع، وذاك منعا للزحام.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر كنسية في تصريحاتها عن أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدأت في توزيع دعوات عيد القيامة المجيد، وتوجيه الدعوات للمسئولين وكبار رجال الدولة، وذلك لحضور قداس البابا تواضروس الثاني، مساء السبت 23 أبريل، ولفتت المصادر الكنسية إلى أنه من المقرر أن يترأس البابا قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة رهبان الدير وعدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.

من جهته، يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد القيامة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

ويسبق عيد القيامة المجيد ما يعرف بأسبوع الآلام، الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويحتفل به الأقباط الأرثوذكس هذا العام يوم 17 أبريل ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذى يحدث فيه ما يعتقد المسيحييون أنه معجزة خروج "النار المقدسة" من قبر المسيح الواقع بكنيسة القيامة في القدس المحتلة. 

من جهتها، تحتفل الكنائس التى تتبع التقويم الغربي، الأحد، ببداية أسبوع الآلام، وقداس أحد الشعانين.

 كما يترأس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح غدٍ قداس أحد الشعانين من ساحة القديس بطرس بالفاتيكان على أن يترأس قداس عيد القيامة وفقًا للتقويم الغربي في 17 أبريل المقبل.

ويترأس الأسقف أشود مناتسكانيان، مطران الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة، صباح غدٍ قداس أحد الشعانين بمطرانية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الكاتدرائية المرقسية الرئيس عبد الفتاح السيس عيد القيامة المجيد الكلية الإكليريكية

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