محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لأنظمة الري الحديث

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تنفيذ مشروعات الري الحديث، للتشجيع والعمل على تنفيذ شبكات التنقيط والرى الحديث، للتسهيل على المزارعين والفلاحين، كما قام بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للتحول الرقمي لأنظمة الرى الحديث للمشتركين بها، وكرم القائمين عليها بمنحهم شهادات التقدير.

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمحاسب أيمن فرغلي الشريف رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بالفيوم، والدكتور علاء عبد القوي شيلابى نقيب الزراعين بالفيوم، الباحث بمركز البحوث الزراعية، وعبدالسلام أحمد عبدالعليم نقيب الفلاحين بالفيوم، والمهندس حمدى أمين منسق الدورة التدريبية، والدكتورة رضوى إيهاب مدرس دراسات الجدوى، المحاضرة بالتدريب.

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

أشار محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن تنفيذ مشروعات الرى الحديث تدعمها الدولة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعى، وزيادة الإنتاج من المحاصيل وتحسين جودة التربة وزيادة مساحة الأراضي المنزرعة، لافتا إلى أهمية التعاون بين روابط الرى ومسئولى البنك الزراعى من جانب والمزراعين من جانب آخر لزيادة دعم مشروعات التحول لأنظمة الرى الحديث.

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

وأكد المحافظ، على مسئولى البنك الزراعى سرعة تسهيل التمويل الخاص بمشروعات الرى الحديث، استثمارا للوقت والجهد بما يعود بالنفع على الفلاحين وأصحاب الاراضى الزراعية من خلال زيادة محصولية الفدان والمحافظة على خصوبة التربة وترشيد مياه الرى.

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

كما وجه محافظ الفيوم، نقيبى الزراعيين والفلاحين بالتنسيق فيما بينهما وعدد من الجهات المعنية لتزويد معارض وشوادر "أهلا رمضان" بالخضروات بالتنسيق مع مديرية الزراعة وكبار التجار والغرفة التجارية، لتوفير الخضروات للمواطنين بأسعار مناسبة والقضاء على جشع بعض التجار.

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

وعلى هامش الاجتماع، قام محافظ الفيوم، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لعدد ٢٥ متدربا، وتكريم القائمين والمحاضرين بالدورة، وخلال التكريم أكد المحافظ على أهمية الاستفادة من كافة المعلومات التى تلقاها المتدربين، وتنفيذ ما تلقوه من معلومات على أرض الواقع بما يسهم فى الارتقاء بقطاعي الزراعة والرى، مشيرا إلى ان القيادة السياسية تضع ضمن أولوياتها التوسع فى الأراضى الزراعية ومشروعات الرى الحديث، لافتاً إلى أهمية بناء الشباب فرصهم بأيديهم .

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

ومن جهته استعرض نقيب الزراعين بالفيوم، محاور البرنامج التدريبي لشباب الخريجين الزراعين والذى يهدف الى "التدريب من أجل التشغيل" والعمل فى تطوير وتحديث أنظمة الرى الحديث وإنشاء شركات زراعية تعمل فى مجال تطوير أنظمة الرى الحديث، وتمت الدورة على مدار ٣ أيام تدريبية نظريا بالأضافة إلى يوم عملى زيارة ميدانية لمزارع محولة إلى رى حديث، وتناول التدريب نظرة عامة على المشروعات القومية للرى خاصة مشروعات الرى الحديث بالفيوم من تبطين للترع وتطوير المساقي، ومعرفة اصناف وأنواع الزراعات، وأنواع الاراضى الزراعية وعلاقتها بطرق الرى والعمليات الفنية " التركيب والصيانة" والمقايسات، ودراسة الجدوى لمشروعات الرى الحديث، وتمويل المشروعات وانشاءها والأوراق المطلوبة والاجراءات لذلك.

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي جاء بالتعاون بين الجهاز التنفيذى ونقابة المهن الزراعية وجامعة الفيوم " كلية الزراعة" وجمعية المزارع المصرى لتنمية المجتمع والبنك الزراعى المصرى وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية