السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لأنظمة الري الحديث

محافظ الفيوم يسلم
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تنفيذ مشروعات الري الحديث، للتشجيع والعمل على تنفيذ شبكات التنقيط والرى الحديث، للتسهيل على المزارعين والفلاحين، كما قام بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للتحول الرقمي لأنظمة الرى الحديث للمشتركين بها، وكرم القائمين عليها بمنحهم شهادات التقدير.

IMG-20220409-WA0019
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمحاسب أيمن فرغلي الشريف رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بالفيوم، والدكتور علاء عبد القوي شيلابى نقيب الزراعين بالفيوم، الباحث بمركز البحوث الزراعية، وعبدالسلام أحمد عبدالعليم نقيب الفلاحين بالفيوم، والمهندس حمدى أمين منسق الدورة التدريبية، والدكتورة رضوى إيهاب مدرس دراسات الجدوى، المحاضرة بالتدريب.

IMG-20220409-WA0016
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

أشار محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن تنفيذ مشروعات الرى الحديث تدعمها الدولة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعى، وزيادة الإنتاج من المحاصيل وتحسين جودة التربة وزيادة مساحة الأراضي المنزرعة، لافتا إلى أهمية التعاون بين روابط الرى ومسئولى البنك الزراعى من جانب والمزراعين من جانب آخر لزيادة دعم مشروعات التحول لأنظمة الرى الحديث.

IMG-20220409-WA0012
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

وأكد المحافظ، على مسئولى البنك الزراعى سرعة تسهيل التمويل الخاص بمشروعات الرى الحديث، استثمارا للوقت والجهد بما يعود بالنفع على الفلاحين وأصحاب الاراضى الزراعية من خلال زيادة محصولية الفدان والمحافظة على خصوبة التربة وترشيد مياه الرى.

IMG-20220409-WA0021
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

كما وجه محافظ الفيوم، نقيبى الزراعيين والفلاحين بالتنسيق فيما بينهما وعدد من الجهات المعنية لتزويد معارض وشوادر "أهلا رمضان" بالخضروات بالتنسيق مع مديرية الزراعة وكبار التجار والغرفة التجارية، لتوفير الخضروات للمواطنين بأسعار مناسبة والقضاء على جشع بعض التجار.

IMG-20220409-WA0018
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

وعلى هامش الاجتماع، قام محافظ الفيوم، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لعدد ٢٥ متدربا، وتكريم القائمين  والمحاضرين بالدورة، وخلال التكريم أكد المحافظ على أهمية الاستفادة من كافة المعلومات التى تلقاها المتدربين، وتنفيذ ما تلقوه من معلومات على أرض الواقع بما يسهم فى الارتقاء بقطاعي الزراعة والرى، مشيرا إلى ان القيادة السياسية تضع ضمن أولوياتها التوسع فى الأراضى الزراعية ومشروعات الرى الحديث، لافتاً إلى أهمية بناء الشباب فرصهم بأيديهم .

IMG-20220409-WA0015
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

ومن جهته استعرض نقيب الزراعين بالفيوم، محاور البرنامج التدريبي لشباب الخريجين الزراعين والذى يهدف الى "التدريب من أجل التشغيل" والعمل فى تطوير وتحديث أنظمة الرى الحديث وإنشاء شركات زراعية تعمل فى مجال تطوير أنظمة الرى الحديث،  وتمت الدورة على مدار ٣ أيام تدريبية نظريا بالأضافة إلى يوم عملى زيارة ميدانية لمزارع محولة إلى رى حديث،  وتناول التدريب نظرة عامة على المشروعات القومية للرى خاصة مشروعات الرى الحديث بالفيوم من تبطين للترع وتطوير المساقي، ومعرفة اصناف وأنواع الزراعات، وأنواع الاراضى الزراعية وعلاقتها بطرق الرى والعمليات الفنية " التركيب والصيانة" والمقايسات، ودراسة الجدوى لمشروعات الرى الحديث، وتمويل المشروعات وانشاءها والأوراق المطلوبة والاجراءات لذلك.

IMG-20220409-WA0020
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي جاء بالتعاون بين الجهاز التنفيذى ونقابة المهن الزراعية وجامعة الفيوم " كلية الزراعة" وجمعية المزارع المصرى لتنمية المجتمع والبنك الزراعى المصرى وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

IMG-20220409-WA0008
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية
IMG-20220409-WA0011
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية
IMG-20220409-WA0010
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية
IMG-20220409-WA0013
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية
IMG-20220409-WA0017
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية
IMG-20220409-WA0014
محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية
محافظ الفيوم يسلم شهادات الدورة التدريبية لأنظمة الرى الحديث للمشاركين

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

الأكثر قراءة

يجرى جراحة جديدة.. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان

أخبار فاتتك| لحظة القبض على قاتل كاهن الإسكندرية وآخر موعد لتطبيق الأدنى للأجور

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب