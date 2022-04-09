تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 سفن، وغادره 7 سفن، مشيرة إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم السبت - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفًا و964 طنًا؛ شملت 16 ألفًا و117 طن فوسفات، و7450 طن يوريا و2400 طن مولاس.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 53 ألفًا و644 طنًا؛ شملت 7921 طن حديد، و1500 طن خردة، و5946 طن صاج، و25 ألفًا و500 طن قمح، و3882 طن أبلاكاش، و4600 طن ذرة، و4295 طن خشب زان.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 455 حاوية مكافئة، وبلغت الحاويات الواردة 384 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1396 حاوية مكافئة.

وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 73 ألفًا 927 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 208 آلاف و639 طنًا.

ولفت إلى أن الميناء غادره قطاران متجهان إلى صوامع شبرا بحمولة إجمالية بلغت 2631 طن قمح، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4515 شاحنة.